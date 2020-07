Ministério da Saúde avisa STF que não obriga uso da cloroquina

247 - O Ministério da Saúde comunicou o STF que não veiculou recomendações para uso obrigatório de cloroquina em pacientes com covid-19. A informação foi prestada a pedido do ministro Celso de Mello.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “com a resposta em mãos, o ministro vai julgar uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde (CNTS) que contesta a recomendação do governo para o uso das substâncias. O protocolo libera o Sistema Único de Saúde (SUS) para o uso dos medicamentos em casos leves da doença.”

A matéria ainda informa que “no ofício ao STF, o Ministério da Saúde afirma que o protocolo apenas explica como o medicamento deve ser usado, mas afirma que o uso depende do aval do médico e do paciente. “O que se pretendeu foi meramente a compilação das informações técnicas até então existentes, visando orientar uma parametrização mais segura e informada aos que optarem pelo uso do fármaco, mas sem vincular qualquer dos atores da relação médico-paciente, haja vista a inexistência de imperatividade ou força cogente na orientação expedida”, diz o texto.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.