Ministério da Saúde lança cartilha de orientações para volta às aulas

O Ministério da Saúde lançou um guia com orientações para a volta às aulas presenciais em todo o território nacional. O documento orienta que as escolas de educação básica devem medir a temperatura de alunos e professores, obriga o uso de máscaras e recomenda o distanciamento mínimo de 1 metro entre os estudantes edit

247 - O lobby empresarial pela volta às aulas prossegue pressionando governos e opinião pública. Sem condições técnicas de travar o debate, o governo Bolsonaro vai insistir na antecipação da volta às aulas. O ex-capitão disse: “não tínhamos por que fechar as escolas, mas as medidas restritivas não estavam mais nas mãos da Presidência da República ou do nosso governo, como um todo. Por decisão judicial, elas competiam exclusivamente aos governadores e prefeitos.”

O ministério da Saúde sugeriu que as escolas façam um escalonamento dos horários de chegada e saída dos alunos, para que as turmas não se encontrem. A data do retorno da aulas não é definida pelo governo federal, mas pelos estados e municípios.

