Ministério da Saúde tenta manter contrato com empresa acusada de irregularidades em hospital federal do Rio

Serviços não executados estão entre as irregularidades supostamente cometidas pela empresa Pleno Construções na prestação de serviços ao Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio edit

247 - O Ministério da Saúde vem tentando manter um contrato com a empresa Pleno Construções, acusada de irregularidades na prestação de serviços ao Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Entre as irregularidades supostamente cometidas pela empresa, estão serviços não executados. As informações foram publicadas pelo portal G1.

De acordo com uma tabela da própria empreiteira, foram cobrados mais de R$ 126 mil pela construção de um muro dentro do hospital. Mesmo após receber o dinheiro, a Plano não entregou a construção.

O hospital contratou outra firma com dinheiro público para subir o muro. A despesa ficou em mais de R$ 35 mil.

Segundo um servidor, que não se identificou, "a Pleno era uma empresa que gerava nota de serviços que ela não realizava, como é a questão do muro". "As questões que estavam sob a sua guarda, como a questão dos geradores, acabavam tendo o material furtado. A questão das instalações elétricas colocaram todo o hospital em risco", disse.

A empresa também não estaria pagando salários dos funcionários. A empresa também teve dificuldade para realizar as manutenções necessárias nos geradores de energia da unidade de saúde.

