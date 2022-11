Ministério das Mulheres será uma pasta independente, diz ex-ministra

Apoie o 247

247 - A ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci disse, nesta quarta-feira (30/11), que a pasta de Mulheres será um ministério independente no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a ministra, a separação dos ministérios será uma das primeiras medidas sugeridas pelo grupo temático (GT) de Mulheres da transição, do qual faz parte. As informações são do Metrópoles.

“Primeiro é revogar o nome de Ministério da Família, dos Direitos Humanos e passar a Ministério das Mulheres, Ministério da Igualdade Racial e Ministério dos Direitos Humanos e da Juventude”, disse a ministra ao chegar às instalações do gabinete de transição.

Menicucci também falou sobre o orçamento da pasta. Sem entrar em detalhes, lembrou que “não está fácil”. “Nós vamos propor a volta dos recursos que tínhamos quando fomos golpeados”.

