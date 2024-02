Ministério Público Federal arquiva inquérito civil contra Anderson Torres pelos atos golpistas do 8/1

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) arquivou o inquérito civil contra Anderson Torres relacionado aos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, “o MPF avaliou não haver elementos para denunciar o então secretário de Segurança Pública do Governo do Distrito Federal”. Torres também foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PL)

A defesa de Anderson Torres avalia que o arquivamento na esfera civil pode impactar as investigações em andamento no âmbito criminal. Ele chegou a ficar preso preventivamente por quatro meses pela suspeita de omissão nos atos golpistas. Torres foi colocado em liberdade em maio do ano passado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ao pedir o arquivamento do inquérito, o MPF destacou a "comprovação da inexistência de conduta tendente a facilitar ou promover a ocorrência dos atos levados a efeito em 8 de janeiro de 2023" por parte de Anderson Torres.

O advogado de Torres, Eumar Novacki, disse que espera ser notificado formalmente e que tem “confiança nas instituições”.

