Ministério Público pede a TCU que cancele contratação de militares

247 - O subprocurador-geral do Ministério Público no TCU (Tribunal de Contas da União), Lucas Furtado, requereu ao tribunal que cancele a contratação, pelo governo, de militares da reserva para trabalhar no INSS.

A reportagem do portal G1 destaca que "a representação será distribuída a um dos ministros do TCU. Caberá a relator atender ou não ao pedido. Procurada, a Secretaria de Trabalho informou que a Advocacia Geral da União (AGU) se manifestará sobre o caso quando for notificada do pedido. Na última terça (14), o governo informou que irá contratar 7 mil militares para tentar reduzir as filas de atendimento."

A materia ainda apresenta os arugmentos do Ministério Público: "no pedido apresentado ao TCU, Lucas Furtado questiona a legalidade da medida. Isso porque, segundo ele, a contratação não poderia ser direcionada apenas a militares da reserva. "Ao meu ver, não pode haver o direcionamento da contratação para os militares da reserva, pois, nesse caso, é nítida a reserva de mercado que o governo federal está promovendo para remediar o impasse das filas de processos pendentes de análise", afirmou o procurador."