Ministra propõe criação de banco de currículos de pessoas negras

Apoie o 247

ICL

247- A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse nesta quinta-feira (5) que pretende criar um banco com currículos de pessoas pretas e colocá-lo à disposição de ministros do governo Lula. As informações são do Metrópoles.

A fala foi uma reação ao discurso de posse da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse encontrar dificuldade para levar mulheres pretas a Brasília. Segundo Tebet, mulheres pretas não vão à Brasília porque, geralmente, são arrimo de família”, ou seja, sustentam a casa.

“Eu já apresentei para Simone Tebet algumas ideias e a gente vai falar mais adiante, eu não posso falar ainda, mas uma delas, por exemplo, que foi ideia do nosso ministério, é a gente ter inclusive um banco de pessoas, currículos, público mesmo, em ligação com ministérios transversais, para que a gente possa vir a preencher todas essas vagas”, explicou.

“Acho que a gente tem que prezar acima de tudo pela diversidade. Estou indo para uma pasta que hoje ainda é extremamente masculina. Quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. E a gente sabe, lamentavelmente, que mulheres pretas normalmente são arrimo de família. Trazer de fora de Brasília é muito difícil”, defendeu a ministra do Planejamento.

Anielle já tinha se colocado à disposição, durante a cerimônia de Tebet, para ajudar a promover a diversidade nos ministérios.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.