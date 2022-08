Ministro da Defesa leva coronel que questionou segurança das urnas à reunião com Moraes

Reunião foi um pedido do ministro da Defesa ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, na tentativa de encontrar uma convergência quanto ao teste de integridade das urnas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, levou para uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, um técnico das Forças Armadas que já questionou a segurança das urnas. O encontro, que aconteceu nesta quarta-feira (31), foi um pedido de Nogueira a Moraes, informa o UOL.

O coronel Marcelo Nogueira de Souza, que em julho disse no Senado que os militares não tinham informações que garantissem a segurança das urnas contra "ataques internos", foi o escolhido pela Defesa.

>>> Moraes marca novo encontro com ministro da Defesa sobre integridade das urnas

O coronel alegou que era possível a inserção de um "código malicioso" no código-fonte das urnas. Os dados, porém, são abertos a vistorias de qualquer entidade fiscalizadora que pode se certificar da ausência de falhas ou ações maliciosas nos dados.

Nogueira de Souza foi responsável por chefiar a equipe das Forças Armadas que atuou na fiscalização do código-fonte das urnas entre os dias 3 e 19 de agosto.

Este é o segundo encontro entre as áreas técnicas das Forças Armadas e do TSE. No primeiro encontro entre Moraes e Paulo Sérgio no dia 23 de agosto, os dois debateram a possibilidade de a Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referentes a mudanças no teste.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.