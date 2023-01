Ministro da Defesa vai a acampamento bolsonarista e quer reunião com Dino e Ibaneis

José Múcio observou o acampamento de dentro do carro edit

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, foi na manhã deste domingo (8) ao acampamento bolsonarista em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Segundo disse ao Valor Econômico, ele observou a movimentação no local de dentro do carro.

Múcio quer fazer uma nova reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Para ele, a força policial contra os manifestantes golpistas deve ser evitada se não houver "abusos".

O ministro da Defesa afirmou que estará observando as manifestações antidemocráticas deste domingo.

