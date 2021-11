Ministro da Educação volta a ser chamado para falar na Câmara sobre crise no Inep e suspeita de interferência do governo no Enem

Apoie o 247

247 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (17) um convite ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para explicar a crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que organiza o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a suspeita de interferência política na elaboração da prova. O requerimento foi aprovado enquanto Ribeiro falava à Comissão de Educação da Câmara, onde compareceu de forma voluntária. A sessão foi marcada para 8 de dezembro.

Jair Bolsonaro disse nesta semana que as questões da prova começam "a ter a cara do governo". Um total de 37 servidores pediu demissão do Inep na terça-feira (9) da semana passada.

Na carta de demissão, os servidores que pediram exoneração alegaram "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima" do instituto, além de assédio por parte do presidente do instituto, Danilo Dupas.

As provas do Enem serão realizadas nos dois próximos domingos, 21 e 28 de novembro.

