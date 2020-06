Ministro da Saúde, Pazuello vai a evento no Palácio do Planalto e não usa máscara

247 - O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi nesta terça-feira (30) a um evento no Palácio do Planalto sem usar máscara de proteção. Ele ainda cumprimentou políticos com apertos de mãos, contrariando as orientações de autoridades sanitárias.

O evento se trata de uma cerimônia da prorrogação do pagamento do auxílio emergencial.

Dez minutos depois de chegar ao local, uma assessora de Pazuello lhe deu álcool em gel e uma máscara. O ministro, então, passou a utilizar a proteção.

No Distrito Federal, um decreto obriga o uso da máscara "em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais", sob a pena de multa de R$ 2 mil.

