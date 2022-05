Ministro das Comunicações, Fábio Faria é convidado a explicar na Câmara vinda de Elon Musk ao Brasil

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria, será convidado pela Câmara dos Deputados a explicar a vinda do bilionário Elon Musk ao Brasil e a parceria fechada entre o governo Jair Bolsonaro (PL) e o empresário, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, que informa que a conversa deve ser marcada para 8 de junho.

O convite é decorrente de um requerimento de convocação apresentado pela bancada do PSOL junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa. Faria também foi convidado a esclarecer a parceria pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara após solicitação do PCdoB. Bergamo informou que a ideia é que as audiências convocadas pelas duas comissões sejam realizadas de forma conjunta no dia 8.

Acompanhado por Bolsonaro e membros do governo, Musk participou do evento "Conecta Amazônia" para lançar o serviço de internet por satélite Starlink no país. No entanto, o PSOL denuncia que o Ministério das Comunicações não foi transparente e tentou esconder a reunião e a parceria com Musk antes que ela fosse concretizada.

"Inegavelmente, estamos diante de um ato público, onde o Ministério das Comunicações deve conferir aos seus atos publicidade e ampla divulgação, primando o interesse público na parceria firmada com a empresa Starlink", diz a legenda.

O PSOL ainda assinou um requerimento de informações enviado ao Ministério das Comunicações, solicitando a apresentação detalhada dos custos totais da comitiva presidencial para o encontro com Musk no Resort Fasano, a íntegra do processo de autorização da Anatel para a atuação da Starlink, o cronograma de lançamentos de satélites sobre a Amazônia e a razão para que o governo Jair Bolsonaro optasse pelo sistema de monitoramento de Musk em vez do sistema nacional gerido pelo Inpe, segundo Mônica Bergamo.

Além disso, a jornalista informou que a legenda perguntou se foi feito algum acordo para que o empresário possa explorar nióbio no Brasil e se as eleições deste ano foram discutidas.

A colunista da Folha também lembrou que os preços da Starlink no Brasil seguem a cotação do dólar e são acrescentados de impostos de importação. “O equipamento custa R$ 3.365 (frete incluso) e a assinatura sai por R$ 530 ao mês. Um plano de internet banda larga com a mesma velocidade prometida pela Starlink custa cerca de R$ 120 ao mês em São Paulo”, lembrou.

