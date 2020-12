Ministro Fábio Faria se reúne com operadoras para discutir leilão do 5G

Representantes de Oi, Claro, Tim, Vivo e Algar participaram do encontro, segundo Faria. O ministro disse que esse assunto estará concentrado no seu ministério e na Presidência edit

247 - Após pressão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, se reuniu com operadoras de telefonia brasileiras para discutir o leilão do 5G, nesta terça-feira, 8. O governo de Jair Bolsonaro tem atacado a China e defendido os Estados Unidos, na disputa entre os dois países para oferecer a tecnologia.

“Fiz uma reunião com o presidente da república, Jair Bolsonaro, e (nós resolvemos) que esse tema, do 5G, que é um tema altamente relevante para o país, onde teremos um novo Brasil depois do 5G, nós iremos tratar esse tema no Ministério das Comunicações e na Presidência da República. Esse será o fluxo desse assunto”, disse.

Questionado sobre o posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão, que afirmou que a exclusão da China causará aumento de preços, Faria disse que o general tem prerrogativa para falar sobre qualquer assunto e que tem liberdade de expressão. “Mas até hoje, nunca recebi pedido de audiência ou convite para falar sobre isso com Mourão”, disse.

Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 8, que não trata sobre o 5G sem antes passar pelo ministro.

“Cada ministro tem a sua atribuição. Aqui, por exemplo, ninguém vem falar comigo sobre vacina sem que antes passe pelo senhor Eduardo Pazuello, o nosso ministro da Saúde. Ninguém vem falar de 5G comigo e não está aberta agenda para quem quer que seja a pessoa, a não ser que ela venha acompanhada do ministro Fábio Faria, das Comunicações”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto.

Segundo ele, é por isso que o governo “funciona”, porque nenhum ministro “ultrapassa os seus limites”. “Nós, aqui, vivemos em harmonia, mas nenhum ultrapassa os seus limites porque só assim podemos manter a hierarquia e o bom andamento do governo”, prosseguiu.

A fala de Bolsonaro ocorre um dia após o vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmar que o banimento da Huawei vai encarecer os serviços para os consumidores no Brasil, uma vez que os equipamentos da empresa chinesa estão em 40% das redes de 3G e 4G no país.

