Ministro tira férias pela 5ª vez e terá 50 dias de descanso em 2021

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Enquanto a maioria dos ministros e o próprio presidente Jair Bolsonaro deixam para tirar férias apenas no final do ano, o titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, não teve qualquer cerimônia em se ausentar da pasta várias vezes ao longo deste ano.

Na próxima semana, o ministro-astronauta sairá de férias pela quinta vez em 2021. Com isso, somará nada mais que 50 dias de férias ao longo do ano, segundo registros do Diário Oficial da União. O total soma mais tempo de férias do que Marcos Pontes teria direito pelos três anos de trabalho na gestão Bolsonaro.

Nomeado para a pasta no início do governo, em janeiro de 2019, o ministro-astronauta só pode gozar da suas primeiras férias quando completou 12 meses de trabalho, em janeiro de 2020. Naquele ano, tirou um total 21 dias de férias, sendo 11 dias em setembro e outros 10 dias em dezembro.

