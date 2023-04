Ministro Wellington Dias se reúne com empresários do DF por qualificação profissional de inscritos do CadÚnico

Apoie o 247

247 - O deputado distrital Chico Vigilante (PT) se reuniu nesta segunda-feira (17) com o Ministro de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, para discutir uma ação integrada com o objetivo de oferecer capacitação para pessoas inscritas no Cadastro Único (Cad Único) que recebem benefícios do programa Bolsa Família.

O parlamentar levou representantes do setor produtivo do DF para participar da reunião, incluindo a Fecomércio/DF, Fibra, SINDESEI/DF e a Asbra. “Fico feliz de ver o setor produtivo do Distrito Federal reunido aqui com o ministro. Os representantes desse setor mostraram interesse efetivo de participar do esforço e até de firmar algum tipo de convênio que permita o oferecimento de qualificação para pessoas que são usuárias do Cad Único, de forma a deixá-las mais próximas e preparadas para um emprego. Ninguém gosta de ficar recebendo benefícios do governo o tempo todo. As pessoas querem um emprego”, destacou Vigilante.

Durante a reunião, o Ministro Wellington Dias se mostrou satisfeito em receber o grupo e afirmou desejar que, a partir de agora, “seja possível caminhar no sentido de o Distrito Federal ser visto como uma referência no país em termos de redução da pobreza e da extrema pobreza”.

"Nossa perspectiva também é de que, com isso, a gente consiga também obter maior inclusão socioeconômica", acrescentou o ministro.

José Aparecido da Costa Freire, presidente da Fecomércio/DF, também destacou a importância da reunião e afirmou que é fundamental reunir Executivo, Legislativo, empresariado e a população mais economicamente vulnerável: “vamos fornecer mais programas de capacitação, melhorar a vida da população e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento, numa iniciativa que levará mais trabalhadores ao mercado”.

