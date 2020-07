Ministros da cúpula do governo defendem Salles e Araújo após críticas internas

Os ministros Ramos, da Secretaria de Governo, e Oliveira, da Secretaria-Geral, elogiaram os trabalhos de Salles, do Meio Ambiente, e Araújo, das Relações Exteriores, indicando as áreas de atuação como "fundamentais para que o Brasil tenha sucesso” edit

247 - Os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, defenderam Ricardo Salles, da pasta do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que recentemente enfrentaram críticas internas no Palácio do Planalto. A informação é do jornal O Globo.

Ramos e Oliveira elogiaram os trabalhos de Salles e Araújo, indicando as respectivas áreas de atuação como "complexas", "importantes" e "fundamentais para que o Brasil tenha sucesso". O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou uma mensagem de apoio ao titular da pasta do Meio Ambiente, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.