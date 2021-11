Ministros de Bolsonaro já receberam 115 condecorações militares

Apoie o 247

247 - Desde que Jair Bolsonaro chegou ao poder, Marinha, Exército, Aeronáutica e o Ministério da Defesa já condecoraram ministros e ex-ministros de Estado ao menos 115 vezes, segundo levantamento do jornal O Estado de S.Paulo.

“Até agora, os ministros mais homenageados são Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Paulo Guedes (Economia) e o ex-ministro da Justiça André Mendonça: cada um recebeu sete medalhas desde janeiro de 2019. Em seguida vêm os titulares da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; e da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes, com seis condecorações cada”, destaca a reportagem.

“Até mesmo figuras com passagem trágica pelo governo foram laureadas, como o ex-ministro da Educação Carlos Alberto Decotelli. O economista foi demitido após poucos dias no cargo, em junho de 2020, por mentir no currículo”, lembra.

Além disso, familiares e assessores de Bolsonaro também são frequentes nas cerimônias. O deputado Eduardo Bolsonaro foi homenageado três vezes em 2019, enquanto o senador Flávio Bolsonaro recebeu a Ordem do Mérito Naval em maio do mesmo ano.

“As Forças Armadas condecoraram ainda 16 pessoas que seriam depois indiciadas pelo relatório final da CPI da Covid, do Senado. Entre elas estão os empresários Carlos Wizard Martins, acusado pela CPI de integrar o ‘gabinete paralelo’ que assessorou Bolsonaro na pandemia, e Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTCLog, empresa de logística que teria fraudado a prestação de serviços para o Ministério da Saúde, segundo a CPI. Os dois foram homenageados com a Medalha Exército Brasileiro em 2020, já durante a crise sanitária – Wizard em março; Nonato, em julho”, informa a reportagem.

