Ministros do STF e de tribunais superiores veem ‘manipulação política’ em protestos

Magistrados reprovaram o gesto de Jair Bolsonaro, ao romper o isolamento e falar com apoiadores durante a manifestação em Brasília, contrariando recomendações do Ministério da Saúde edit

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e de tribunais superiores avaliam que houve “manipulação política” nos protestos pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal neste domingo (15). Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

Magistrados reprovaram o gesto do ocupante do Planalto, ao romper o isolamento e falar com apoiadores durante a manifestação em Brasília, contrariando recomendações do Ministério da Saúde. A pasta pede que as pessoas evitem aglomerações para não aumentar os casos de coronavírus.

Um ministro de tribunal superior considerou as manifestações um “desrespeito à democracia”, não somente pelas faixas e mensagens contra o Estado de Direito, mas à saúde pública.