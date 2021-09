Ministros do STF reclamam de campanha de Fux por Mendonça diante da volta do lavajatismo

Integrantes do STF teriam ficado incomodados com a pressão do presidente da Corte, Luiz Fux, para que o Senado vote a indicação de André Mendonça, pois acreditam que o ex-ministro possa se juntar a lavajatistas e reverter votações de derrotas para a Lava Jato edit

247 - Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam ficado incomodados com a pressão do presidente da Corte, Luiz Fux, para que o Senado vote a indicação do ex-ministro André Mendonça para o tribunal, segundo coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

“Eles acreditam que Fux está em campanha pela aprovação de Mendonça por causa do perfil lavajatista do ex-advogado-geral da União, indicado ao cargo por Jair Bolsonaro”, diz a jornalista.

Segundo ela, se chegar ao STF, Mendonça se juntaria aos magistrados lavajatistas para reverter resultado de votações sobre temas que representaram derrotas para a Lava Jato, como possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância na Justiça, em que o placar foi apertado, de apenas 6 a 5.

“A outra decisão que contrariou os lavajatistas foi a de permitir que a Justiça Eleitoral julgue casos de corrupção nas eleições. Eles preferiam que as denúncias seguissem tramitando na Justiça Federal”, conta Bergamo.

