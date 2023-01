Ministros são orientados a priorizar parlamentares três vezes por semana

O governo Lula também pretende fazer uma reunião mensal no Planalto com os assessores parlamentares de cada um dos ministérios edit

247 - Na primeira reunião ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os 37 integrantes do primeiro escalão do governo receberam a orientação de priorizar o atendimento a deputados e a senadores ao menos três dias por semana.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (6) pela coluna Painel, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), pediu aos colegas para que as agendas administrativas e internas ocorram nas segundas e sextas-feiras, preferencialmente. O objetivo é priorizar audiências com parlamentares de terça a quinta.

A equipe de Lula pretende fazer uma reunião mensal no Palácio do Planalto com os assessores parlamentares de cada um dos ministérios para discutir pautas legislativas.

Os líderes no Congresso, Senado e Câmara, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e José Guimarães (PT-CE), foram à reunião ministerial e, como consequência, demonstram que a governabilidade é uma das principais soluções do governo para a garantia do crescimento econômico.

O PL, legenda de Jair Bolsonaro, conseguiu a maior bancada do Senado com pelo menos 14 senadores. Os mandatos começaram em janeiro de 2023. O PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá 11 senadores e será a segunda maior bancada. O MDB e o União Brasil formaram a terceira maior bancada, com dez senadores cada. O PT conseguiu a quarta bancada, com nove senadores confirmados.

Na Câmara, a maior bancada nas eleições de outubro foi a do PL, com, 75 parlamentares eleitos. O PP, que apoiou Bolsonaro, e o PT ficaram com a segunda maior bancada (55 deputados cada). O quarto lugar foi do União Brasil (53).

