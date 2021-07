Miranda sobre suposto áudio de Bolsonaro: "conversas privadas devem ser preservadas"

Deputado federal Luis Miranda voltou a negar que seja autor da gravação com Jair Bolsonaro após provocação de integrantes do Conselho de Ética edit

Caio Barbieri, Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) voltou a negar, nesta quarta-feira (14/7), que tenha sido autor de possível áudio do encontro no qual ele e o irmão, o servidor concursado Luis Ricardo Miranda, apresentaram ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) denúncias de corrupção na aquisição da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Em conversa com o Metrópoles (ouça abaixo), o congressista repetiu que “jamais gravaria o presidente da República”, mas não descartou completamente a existência do registro, uma vez que outras pessoas presentes no ambiente possam ter gravado. A declaração ocorreu após integrantes do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados sinalizarem que podem cobrar a exposição do conteúdo. Miranda é alvo de uma representação por quebra de decoro.

Miranda, contudo, voltou a deixar no ar que, embora negue a autoria, não descarta que haja registro do diálogo com Bolsonaro, ocorrido no Palácio da Alvorada no dia 20 de março deste ano.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.