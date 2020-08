Miriam Leitão vê André Mendonça como grande derrotado após veto do STF a perseguições contra opositores

247 – A trapalhada do ministro André Mendonça, que produziu dossiês contra antifascistas, ou seja, contra brasileiros que lutam contra o fascismo e defendem a democracia, foi o tema da coluna da jornalista Miriam Leitão deste domingo. "A democracia, que parecia garantida, passou a ser ameaçada por governantes sem valores democráticos e com desprezo pelas instituições. O importante no dossiê contra policiais antifascistas e pessoas notáveis, como os professores Paulo Sérgio Pinheiro e Luiz Eduardo Soares, é que ele não pode ser feito. É inaceitável. Simples assim. Alguns ministros ressaltaram que o relatório tinha péssima qualidade como documento de inteligência. Isso é assunto lateral. O relevante é a atitude do Ministério da Justiça, de usar a máquina para investigar servidores que não concordam com o governo", diz ela.

"O ministro André Mendonça é o maior derrotado, mesmo tendo sido poupado, e até defendido pelo presidente Dias Toffoli. O país viu seu contorcionismo. A ministra relatora quis saber: existe ou não existe o dossiê? Ele tentou escorregar, mas a realidade se impôs. O pior momento do ministro da Justiça foi alegar questão de segurança nacional para negar ao STF o acesso ao documento", escreveu ainda a jornalista.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.