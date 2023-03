Moraes autoriza a visita de deputados a presos pelos atos golpistas

Cinco parlamentares poderão visitar os detidos por suposto envolvimento em protestos favoráveis a um golpe no Brasil edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a visita de parlamentares a bolsonaristas presos por suspeita de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília (DF), quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o STF.

Os deputados Sanderson (PL-RS), Hélio Lopes (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Marcel Van Hattem (Novo-SP) e Coronel Telhada (PP-SP) poderão visitar os detidos.

De acordo com a decisão, Moraes levou em consideração "diversas preocupações com os pedidos formulados por parlamentares para ingresso no Complexo Penitenciário da Papuda".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou pelo menos 835 pessoas por envolvimento nos atos golpistas.

