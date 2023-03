Moraes autoriza Anderson Torres a ficar em silêncio durante depoimento à CPI na Câmara do DF

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, fique em silêncio durante seu depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa local. O depoimento de Torres está marcado para quinta-feira (9), às 10h.

A condução de Torres para comparecer à CPI deverá ser feita com escolta policial e somente ocorrerá se houver a prévia concordância de Torres, “uma vez que essa Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos”, disse Moraes.

Moraes atendeu ao pedido da defesa de Torres. Os advogados dizem que o ex-secretário tem disposição de esclarecer o caso, mas não há interesse no depoimento, já que ele foi ouvido pela Polícia Federal sobre o caso.

Torres está preso no âmbito da investigação sobre possível omissão durante invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. O ex-secretário permanece nas instalações do Batalhão de Aviação Operacional, no 4º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ele estava viajando nos Estados Unidos no dia dos atos antidemocráticos. Foi preso em 14 de janeiro, logo que desembarcou no Brasil.(Com G1 e CNN Brasil).

