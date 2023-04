Moraes autoriza busca e apreensão de e-mails de executivos da Americanas

De acordo com a decisão, mensagens trocadas entre os diretores da empresa e advogados deverão ser excluídas da busca para preservar o sigilo garantido por lei edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira (3) a busca e apreensão de dados de executivos da Americanas. De acordo com a decisão, mensagens trocadas entre os diretores da empresa e advogados deverão ser excluídas da busca para preservar o sigilo garantido por lei. A informação foi publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A Americanas entrou em recuperação judicial este ano por dívidas que ultrapassam os R$ 40 bilhões. A companhia tinha como principais acionistas os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

O juiz do STF havia atendido recurso da varejista contra decisão da Justiça de São Paulo. O ministro reconheceu que a medida colocaria em risco o sigilo de comunicação entre advogados e clientes.

A medida vale para membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Também atinge as áreas de contabilidade e finanças da companhia.

