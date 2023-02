Moraes autoriza devolução de celulares de Ibaneis Rocha

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a entrega dos celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A decisão, divulgada nessa quarta-feira (8), também vale para o ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e mais dois investigados pela Polícia Federal.

De acordo com documento enviado pelo delegado Raphael Soares ao Supremo, o Instituto Nacional Criminalístico da PF conseguiu as informações necessárias para a investigação dos atos golpistas do 8 de Janeiro, em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o STF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.