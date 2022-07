Moraes compartilha com o TSE inquérito das fake news contra PCO

O ministro do Supremo atendeu pedido do corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, que também instaurou inquérito contra o partido na semana passada edit

247 - Ministro Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes compartilhou os autos do inquérito das fake news contra o Partido da Causa Operária (PCO).

O ministro do Supremo atendeu pedido do corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, que também instaurou inquérito contra o partido na semana passada.

Em junho, Moraes incluiu o PCO no inquérito. O partido acusou o STF de manipular as eleições a favor da terceira via, chamou Moraes de “skinhead de Toga” e defendeu uma reforma política em defesa da dissolução do STF e de eleições para membros do Judiciário.

Segundo Campbell Marques, do TSE, é preciso apurar se há a possibilidade do uso de recursos do fundo partidário pelo PCO para atacar as instituições. Por decisão de Moraes, o PCO já teve suas contas nas redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e Youtube) suspensas.

Nas redes sociais, o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, que foi ouvido pela Polícia Federal, afirmou que a decisão de Moraes é “política”. "Hoje, no Brasil ter determinada opinião política é crime. Não é agora, sempre lutamos contra isso", criticou.

