Moraes converte prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto em preventiva

Com a decisão do STF, não existe data para que o presidente do PL saia da cadeia edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes transformou a detenção em flagrante do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em prisão preventiva. A informação foi divulgada pela jornalista Eliane Cantanhêde. A medida significa que, ao menos por enquanto, não existe data para que o dirigente saia da cadeia.

O aliado de Jair Bolsonaro foi preso nesta quinta (8) durante operação da PF, por posse irregular de arma de fogo e por usurpação mineral. Peritos da Polícia Federal (PF) afirmaram que o ouro encontrado com ele tem origem no garimpo. >>> Advogados de Bolsonaro admitem que ele imprimiu a minuta do golpe

continua após o anúncio

A Polícia Federal (PF) iniciou esta semana a Operação Tempus Veritatis (Hora da Verdade), para identificar e punir os envolvidos em um plano de golpe no Brasil. A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Bolsonaro.

As investigações apontaram que, no entorno do ex-mandatário, havia seis núcleos formados por bolsonaristas que defendiam uma ruptura institucional. De acordo com a PF, um documento com argumentação golpista na sede do PL, em Brasília (DF), estava na sala Bolsonaro, que já está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do ano passado por ter questionado, sem provas, a segurança do sistema eleitoral brasileiro. >>> PF vê Bolsonaro "na cena do crime" e quer concluir inquérito sobre tentativa de golpe até junho

continua após o anúncio

URGENTE: A prisão em flagrante do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi transformada em prisão preventiva. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes na noite desta sexta-feira (09). Valdemar foi detido por ter uma arma sem registro e por possuir uma pepita de ouro… pic.twitter.com/gOWIKfHhOc — GloboNews (@GloboNews) February 9, 2024





continua após o anúncio

🚨URGENTE: O Ministro Alexandre de Moraes, do STF, transformou a prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto, o Presidente do Partido Liberal, em preventiva! Isso significa que ele não tem mais data para sair da prisão. GRANDE DIA, PORRA!🇧🇷👍



🗞️@ECantanhede pic.twitter.com/RMx6NkQUeQ — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES (@pesquisas_elige) February 9, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: