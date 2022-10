Moraes convoca sessão extraordinária do TSE para reavaliar direitos de resposta concedidos a Bolsonaro contra Lula

Há no TSE um consenso para que pedidos de direito de resposta sejam avaliados pelo plenário. Ministra Maria Isabel Gallotti, porém, tomou as decisões individualmente edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, convocou uma sessão extraordinária para esta sexta-feira (28) para reavaliar direitos de resposta concedidos à campanha de Jair Bolsonaro (PL) contra o ex-presidente Lula (PT).

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, decisões individuais da ministra Maria Isabel Gallotti sobre direitos de resposta a Bolsonaro "causaram mal-estar" no tribunal. "Na quinta-feira, Gallotti, que é ministra substituta e juíza auxiliar de propaganda, concedeu cinco direitos de resposta solicitados pela campanha de Bolsonaro nas propagandas de Lula. A equipe do petista avalia que as decisões têm o potencial de 'implodir' o último programa eleitoral do ex-presidente, que será veiculado nesta sexta".

O "mal-estar" foi gerado porque, internamente, há um consenso para que pedidos de direito de resposta sejam levaos a plenário, mas a ministra tomou as decisões individualmente. "Outra queixa é que ela fez os despachos após o julgamento da última sessão do plenário, que aconteceu ontem".

"Com isso, a defesa de Lula representada pelos advogados Cristiano Zanin e Eugênio Aragão, levou uma petição a Alexandre de Moraes, solicitando que a regra do tribunal de apreciar esse tipo de pedido no plenário fosse aplicada. O presidente da corte acatou o pedido e marcou uma sessão extraordinária nesta sexta. Na sessão que começou ao meio-dia, o advogado Cristiano Zanin disse que as decisões 'mutilam' a propaganda de Lula no último dia que pode ser exibida", conta a reportagem.

