Moraes desmonta farsa do PL: urnas do segundo turno foram as mesmas do primeiro

Agência do Poder - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), desmontou rapidamente a incoerência criminosa do PL ao pedir a invalidação dos votos de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno da eleição presidencial. Como os equipamentos foram os mesmos utilizados no primeiro turno, o ministro cobrou que o PL apresente dados que englobem o resultado do primeiro pleito em até 24 horas. Uma decisão favorável à petição, se estendida ao primeiro turno, anularia a eleição também de governadores e deputados federais, entre eles os 90 do PL.

Na representação, a coligação de Jair Bolsonaro, liderada pelo PL, aponta um suposto problema em parte dos modelos de urnas eletrônicas utilizados no pleito, o que, segundo o documento, impediria a auditoria dos votos depositados nelas. Entretanto, especialistas afirmam que o problema apontado não impossibilita a conferência dos votos.

Segundo Moraes, os mesmos equipamentos questionados pelo PL também foram usados no primeiro turno e, por isso, o questionamento ao funcionamento das urnas também deve incluir o primeiro turno. O ministro deu prazo de 24 horas para o PL enviar as informações sob pena da ação ser indeferida no tribunal

“As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, deve a autora aditar a petição inicial para que o pedido abranja ambos os turnos das eleições, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas””, escreveu Alexandre de Moraes, presidente do TSE

