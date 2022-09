Moraes deve ignorar pedido da PGR para arquivar investigações sobre empresários favoráveis a um golpe

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes vai ignorar um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para acabar com as investigações sobre empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado no Brasil se o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganhar a eleição. A informação foi publicada nesta sexta-feira (9) pelo site Poder 360.

O ministro do STF espera a transcrição dos diálogos arquivados nos celulares apreendidos pela Polícia Federal (PF), no dia 23 de agosto. Não existem pessoas formalmente acusadas.

