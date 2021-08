Moraes deve recusar queixa-crime de senadores contra Aras

A dúvida no STF é se o ministro vai arquivar a queixa-crime ou se irá enviar para o Senado apurar se houve crime de responsabilidade edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Alexandre de Moraes deve recusar a queixa-crime contra Augusto Aras, por suspeita de prevaricação, apresentada pelos senadores Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.

Moraes não viu crime de prevaricação, ou seja, quando o agente público deixa de agir diante de um malfeito.

A dúvida no STF é se o ministro vai arquivar a queixa-crime ou se irá enviar para o Senado apurar se houve crime de responsabilidade, o que seria passível de impeachment.

