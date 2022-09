Moraes: "dia de eleição não é dia de passear com fuzil"

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou nesta quinta-feira (29) que "dia de eleição não é dia de transportar armas, não é dia de passear com fuzil". As declarações dele foram publicadas pela CNN Brasil.

"Dia de eleição é dia de carregar o título eleitoral. Dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor quer. Festa da democracia, festa com paz, harmonia, respeito e liberdade para cada eleitor com consciência e responsabilidade", disse ao fim da sessão do TSE, a última antes do primeiro turno das eleições.

"Podem ter certeza que os eleitores poderão manifestar sua posição e o poder público vai garantir tranquilidade e segurança pra que o sigilo do voto seja garantido, o TSE tomou medidas importantes", acrescentou Moraes.

O Tribunal proibiu o transporte de armas de fogo e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas do dia seguinte à eleição.

