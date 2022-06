Moraes envia ao MP eleitoral ação que pede investigação contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes enviou para o Ministério Público Eleitoral um pedido apresentado pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) com o objetivo de investigar Jair Bolsonaro (PL) seja investigado pelo suposto uso de dinheiro público para fazer propaganda eleitoral antecipada, após uma participação dele em uma motociata no estado de São Paulo, em 15 de abril.

De acordo com a CNN Brasil, o parlamentar afirmou que, só no mês de abril, os gastos dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), popularmente conhecidos como cartões corporativos ligados à Presidência, somaram R$ 4,2 milhões. O valor ficou próximo do registrado entre janeiro e março de 2022 (R$ 4,6 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE