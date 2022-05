Moraes manda associação explicar financiamento de motociata com Bolsonaro

O ministro do STF e do TSE também determinou que a associação esclareça "se há algum tipo de vinculação com o senhor Jair Messias Bolsonaro" edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes determinou nesta quarta-feira (4) que uma associação de Campinas (SP) informe e comprove o dinheiro arrecadado e direcionado para a motociata realizada no dia 15 de abril, que teve a participação de Jair Bolsonaro (PL). O magistrado também determinou que a associação esclareça "se há algum tipo de vinculação com o senhor Jair Messias Bolsonaro", de acordo com informações publicadas pelo portal G1.

A decisão atendeu a um pedido feito pelo PDT. O partido recorreu ao TSE afirmando que Bolsonaro "vem repetidamente realizando atos de campanha, entre eles, motociatas e discursos inflamados, com vistas a impulsionar a sua candidatura à reeleição, o que é vedado pela legislação eleitoral".

O partido também afirmou que Bolsonaro "participou de diversos eventos, com viés eleitoral, ocorridos em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e Rio de Janeiro, o qual somam despesas orçadas em cinco milhões de reais aos cofres públicos".

