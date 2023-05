Moraes manda policiais federais ouvirem profissionais que supostamente vacinaram Bolsonaro

De acordo com a Polícia Federal, Jair Bolsonaro cedeu o próprio CPF para que os dados fossem manipulados em seu nome edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou um prazo de cinco dias para que a Polícia Federal colha depoimento dos profissionais de saúde responsáveis por terem vacinado o Jair Bolsonaro contra covid-19.

Bolsonaro foi alvo de uma investigação da Polícia Federal contra fraudes em dados de vacinação. De acordo com as apurações, o ex-ocupante do Planalto cedeu o próprio CPF para que os dados fossem manipulados em seu nome.

A PF disse que Bolsonaro e seu ajudante de ordens, Mauro Cid, tinham "plena ciência" da adulteração nos cartões de vacinação.

