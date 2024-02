Moraes nega pedido de Ibaneis para arquivar inquérito sobre omissão no 8 de Janeiro

Na decisão, ministro do STF justifica que as investigações ainda estão em curso. Assim, não é possível encerrar o inquérito edit

CartaCapital - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) para arquivar investigação sobre suposta omissão no 8 de Janeiro. Decisão foi proferida na última sexta-feira (23).

O pedido de Ibaneis é um reforço do primeiro pedido, feito em agosto. No primeiro pedido, a defesa afirmou que as provas colhidas durante as investigações não comprovam que o governador foi conivente com os atos golpistas.

