Moraes pede à PGR que se manifeste sobre descumprimento de ordem judicial por Daniel Silveira

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu à Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras, que se manifeste sobre a participação do deputado Daniel Silveira (União-RJ) em um ato público em São Paulo, no último domingo (20). A informação foi publicada nesta quarta-feira (23) pela coluna Painel. O STF apura a participação do deputado em milícias digitais.

O parlamentar bolsonarista descumpriu uma das condições impostas por Moraes para libertá-lo da prisão, em novembro do ano passado, a de não ter contato com outros investigados. No pedido à PGR, Moraes também citou entrevistas do parlamentar a blogs bolsonaristas, outra violação das condições para a saída da prisão.

No ato do último domingo (20), Silveira encontrou o empresário Otávio Fakhoury, que também é alvo do inquérito, e ambos chegaram a tirar foto lado a lado.

Se o ministro do Supremo entender que as condições para a soltura foram violadas, o deputado pode retornar para o regime fechado.

