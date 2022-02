Moraes pede para PGR opinar sobre atuação de Bolsonaro em fake news de eleições

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do STF Alexandre de Moraes encaminhou para a Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que aponta que Jair Bolsonaro teve atuação “direta e relevante” na produção da desinformação sobre as urnas eletrônicas durante live nas redes sociais em julho do ano passado.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, terá 15 dias para se manifestar e analisar se há elementos para denunciar Bolsonaro. O procedimento é praxe no STF.

Sem apresentar provas, Bolsonaro tem feito acusações recorrentes contra o sistema eleitoral. Na live da quinta-feira passada, chegou a dizer que “todo mundo sabe do que tem que desconfiar”. E disse ainda, em tom de ameaça: “Mais do que desconfiar, algumas coisas temos que resolver até as eleições, e serão resolvidas brevemente, podem ter certeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milícia digital

Na última terça-feira (8), Moraes autorizou o compartilhamento de provas do inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos do TSE por Bolsonaro com a investigação da PF que apura a atuação de suposta milícia digital contra instituições democráticas no país.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE