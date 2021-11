Moraes proíbe Daniel Silveira de dar entrevistas e ameaça prendê-lo novamente

Em decisão neste domingo (14), ministro do STF questiona o deputado bolsonarista por entrevista concedida à Jovem Pan após sua soltura, na qual negou retirar o que disse no vídeo que motivou sua prisão e voltou a criticar Moraes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aumentou as restrições contra o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), após sua soltura na semana passada. Entre elas, proibiu o parlamentar bolsonarista de conceder entrevistas à imprensa sem autorização judicial.

Na decisão, publicada neste domingo (14), Moraes questiona Silveira sobre entrevista concedida por ele à Jovem Pan na última sexta-feira (12), quatro dias depois de ter sua prisão revogada . Na entrevista, ele se negou a retirar o que disse no vídeo que motivou sua prisão e voltou a criticar Moraes.

Silveira já estava proibido de usar redes sociais e ter contato com outros investigados no inquérito das fake news e no inquérito dos atos antidemocráticos, que tramitam no Supremo. Soma-se agora às restrições a proibição de entrevistas. Moraes também ameaçou prendê-lo novamente em caso de descumprimento.

PUBLICIDADE