Moraes prorroga inquérito sobre atos golpistas em que Bolsonaro é investigado

Ministro do STF determinou a prorrogação por 180 dias do inquérito que apura os autores intelectuais dos atos golpistas de 8 de janeiro edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu prorrogar por mais 180 dias o andamento de um inquérito destinado a apurar os autores intelectuais dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro do ano passado, quando militantes bolso artistas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Jair Bolsonaro (PL) está entre os investigados.

Segundo o Metrópoles, a decisão de Moraes consta em despacho emitido pelo magistrado na última sexta-feira(2), considerando a necessidade de dar continuidade às investigações, incluindo diligências ainda pendentes. O documento foi inserido no sistema do STF nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro.

O inquérito prorrogado é um dos sete abertos pelo STF para apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro do ano passado. Além disso, existem outros dois inquéritos que buscam identificar os financiadores dos atos antidemocráticos e os executores. Três inquéritos adicionais estão direcionados aos deputados que incitaram os eventos.

Os crimes sob investigação abrangem uma ampla gama de acusações, incluindo terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

