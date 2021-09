Moraes suspende portarias de Bolsonaro e mantém medidas de rastreamento de armas e munições

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, nesta quinta-feira, 16, as portarias de Jair Bolsonaro que revogavam as normas do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército (SisNar). A decisão do magistrado ainda deve passar pelo plenário da Corte.

A suspensão ocorreu com base em ações apresentadas pelo PDT e o PSOL contra a Portaria 62/2020 do Comando Logístico do Exército Brasileiro que revogava três portarias anteriores que estabeleciam regras mais rígidas para marcação, controle e rastreamento de armas e munições.

