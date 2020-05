Moro diz à PF que Bolsonaro ameaçou demiti-lo em reunião gravada com ministros

Revista Fórum - Em seu depoimento prestado no último sábado (2), o ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demiti-lo em uma reunião do conselho de ministros do governo federal caso Moro não concordasse com uma nova substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio.

Segunda Moro, essa reunião ocorreu em 22 de abril e foi gravada em vídeo pela própria Presidência da República, o que poderia comprovar suas acusações de que Bolsonaro tentou realizar interferências indevidas na PF. A informação foi revelada pelo jornal O Globo.

Esse encontro do conselho de ministros ocorreu dois dias antes do pedido de demissão de Sergio Moro. No depoimento, o ex-ministro afirmou ainda que Bolsonaro deixou claro diversas vezes seu interesse em nomear uma pessoa de sua confiança na Superintendência da PF no Rio, mas sem explicar os motivos. Segundo ele, essa cobrança foi feita diante dos demais ministros do governo nesse encontro do conselho.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.