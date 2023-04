Moro reclama e diz que vai recorrer da decisão que mantém denúncias de Tacla Duran no STF

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) reclamou nesta terça-feira (11) da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski que mantém o caso das denúncias do advogado Tacla Duran sobre a condução da Corte.

"A manifestação da PGR acolhida pelo Min. Ricardo Lewandowski contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de senador. Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para o fim dessa excrescência jurídica, verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos", publicou Moro no Twitter.

>>> "Moro usou o cargo de ministro da Justiça para perseguir Tacla Duran e sabe que pode ser preso", diz Joaquim de Carvalho

Na TV 247 nesta terça, o jornalista Joaquim de Carvalho destacou que a manutenção do caso no STF atende parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e explicou: "os supostos crimes - e é isso que o Lewandowski fala - atribuídos ao Sergio Moro se prolongaram no tempo. Isso que é importante da decisão dele. O Moro, como ministro da Justiça, atuou para prejudicar o Tacla Duran, porque o Ministério da Justiça segurou documentos, não informou a defesa do Tacla Duran sobre procedimentos que tinham sido tomados, prejudicando a defesa. Portanto, continuava a usar o poder dele para perseguir o Tacla Duran. O que diz o Lewandowski, tecnicamente? Como há indícios de que ele cometeu os supostos crimes no Ministério da Justiça, quando era ministro, e depois como senador, o caso fica aqui [no STF]. E o Deltan Dallagnol fica por conexão”.

Ainda segundo Carvalho, Moro "quer escolher o juiz" que o julgará "porque sabe o que fez, sabe que pode ser complicado. Ele sabe que se houver uma investigação para valer ele vai para a cadeia".

Tacla Duran acusa Moro e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) de participarem de um esquema de venda de sentenças na Lava Jato. Ele teria pago US$ 613 mil para não ser perseguido e, por não aceitar dar outros valores exigidos, teve sua prisão decretada pelo então juiz Sergio Moro.

