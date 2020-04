Moro será convocado ao Congresso após fazer ‘delação premiada’ contra Bolsonaro

247 - O agora ex-ministro da Justiça Sergio Moro será convocado à Câmara dos Deputados para explicar os crimes cometidos por Jair Bolsonaro e denunciados por ele em pronunciamento à imprensa, no qual anunciou sua saída do governo, apontou interferência do Executivo na Polícia Federal e reconheceu autonomia nos governos do PT.

Líder da bancada do PCdoB, a deputada federal Perpétua Almeida (AC) informou que encaminha um pedido de convocação para que Moro ‘compareça na Câmara e esclareça o conjunto de crimes que presenciou o Presidente Bolsonaro cometer’. “A coletiva de Moro é uma delação e enquadra Bolsonaro em vários crimes previstos na CF e no CP”, disse ela no Twitter.

Já o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL-RJ, informou que está “pedindo a convocação de Moro na CPMI das Fake News para que ele preste esclarecimentos sobre a demissão de Valeixo e sobre as interferência de Bolsonaro na Polícia Federal para proteger a família”.

Segundo Moro, Bolsonaro quis indicar um nome de conhecimento pessoal seu para o comando da PF para obter informações sigilosas de investigações que envolvesse sua família.

