247 - Ex-ministro da Justiça do governo federal, Sergio Moro será professor no curso de direito da UniCEUB (Centro Universitário de Brasília) a partir do dia 15 de setembro, segundo informou a assessoria do ex-juiz ao Uol.

Responsável por uma perseguição implacável contra o ex-presidente Lula e prestes a ser julgado pelo STF por suspeição no caso da Lava Jato, Sergio Moro será professor universitário, responsável pelo curso Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Estado de Direito.

Ao sair do governo Bolsonaro, Moro já se tornou colunista na Revista Crusoé e, agora, ganha vaga de professor universitário em Brasília.

