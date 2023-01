Morre o cantor Marcelo Sena, aos 58 anos, em Brasília

A informação foi confirmada pela assessoria da banda e por comunicado publicado no perfil do cantor no Instagram. edit

247 - Um dos nomes mais queridos do samba brasiliense, Marcelo Sena, vocalista do Coisa Nossa, faleceu neste domingo (29), aos 58 anos, após perder a batalha contra um câncer de próstata. A informação foi confirmada pela assessoria da banda e por comunicado publicado no perfil do cantor no Instagram. As informações são do portal Metrópoles.

“É com profundo pesar que comunicamos a todos os amigos e fãs a perda do nosso amado Marcelo Sena. Breve mais informações sobre o enterro”, diz a nota de pesar.

Sena lutava contra um câncer de próstata com metástases nos ossos desde o final de 2018. Em 2021, tinha 50 pontos da doença pelo corpo, mas, com o tratamento, o número caiu para 12. Após meses de alívio, exames de imagens mostraram que a doença voltou, e mais agressiva.

No início de janeiro deste ano, a família de Sena revelou que ele havia passado por transfusão de sangue e iniciou uma campanha para repor os estoques do Hemocentro, junto a amigos e fãs.

