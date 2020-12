Morreu Domingos Fernandes, líder guerrilheiro amigo de Marighella

247 - "Morreu Domingos Fernandes, um dos mais importantes guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional, o primeiro comandante militar da ALN no Rio. Ele participou de ações espetaculares, como conto na bio 'Marighella', escreve Mário Magalhães no Twitter.

"Por ser fã de Jorge Mautner, adotou o nome de guerra 'Jorge' ", informa.

Magalhães conta que "Barba", como também o chamavam, "foi um dos últimos companheiros a se encontrar com Carlos Marighella, um dia antes do assassinato do inimigo público número um da ditadura. Domingos foi preso e penou na tortura, até a libertação/banimento no sequestro do embaixador alemão".

"De volta do exílio, tornou-se um dos pioneiros do Partido Verde. Generoso, compartilhou comigo memórias e sentimentos tantas vezes dolorosos. Nascido em 1945, Domingos Fernandes dedicou a vida à luta e aos seus sonhos. Ficou marcado na história".

Quando foi lançado o filme “Marighella", Domingos Fernandes declarou: “As pessoas verão o filme vivendo um contexto de confronto semelhante ao que a gente vivia quando o Marighella estava vivo. Nós não vamos ver o filme como os ingleses ou os franceses. Isso facilita, pois você acaba sendo invadido pelo contexto que o país está vivendo”.

