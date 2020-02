Vídeo: motorista de Uber agride e expulsa do carro passageiras transexuais no DF

Duas passageiras solicitaram viagem no aplicativo Uber, mas foram surpreendidas com a reação da motorista que, com agressões, exigiu que elas saíssem do carro quando percebeu que eram duas mulheres transexuais edit

247 - Duas passageiras solicitaram uma viagem pelo aplicativo Uber em Brasília, mas foram surpreendidas com a reação do motorista, que exigiu que elas saíssem do carro quando percebeu que eram duas mulheres transexuais.

As passaseiras também relatam que, quando foram fazer o boletim de ocorrência, o responsável pelo atendimento na delegacia não aceitou o nome social das vítimas.

Em comunicado, a Uber afirmou que "não tolera qualquer forma de discriminação em viagens realizadas em sua plataforma". "Assim que recebemos a denúncia, suspendemos o motorista do aplicativo", anunciou a empresa, que disse ainda estar à disposição das autoridades para colaborar compartilhando informações.

Em nota, a assessoria do deputado distrital Fábio Felix (PSOL) informa que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa (CDH) recebeu na tarde desta quinta-feira (6) a denúncia de transfobia praticada pelo motorista.

"A CDH já está tomando todas as providências e se colocou à disposição das duas mulheres. Vamos acompanhar toda a investigação do caso junto à Decrin (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência) e contatamos a empresa Uber, que informou já ter iniciado a apuração do caso", informou a assessoria do deputado.

Duas passageiras solicitaram viagem e foram expulsas e agredidas pelo motorista. Inexplicável e inadmissível. pic.twitter.com/Nsd6A4MDjk — Ivan Valente (@IvanValente) February 6, 2020