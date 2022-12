Motorista frustrou atentado terrorista no DF ao fazer checklist em caminhão

Apoie o 247

ICL

247 - A bomba colocada em um caminhão-tanque que estava a caminho do Aeroporto de Brasília (DF) foi desativada por causa de um caminhoneiro. Em depoimento à Polícia Civil, ele contou que transportava querosene de aviação. A informação foi publicada pelo site Metrópoles.

Na manhã de sábado (24), por volta das 5h, ele disse que estava fazendo um “checklist” do trabalho antes de descarregar o combustível e viu uma caixa de papelão estranha apoiada no último eixo, do lado esquerdo do caminhão. Ao abrir, ele afirmou ter se deparado com “duas ‘bananas’, uma antena e um detonador com luzes piscando”.

O caminhoneiro disse ter colocado a caixa “vagarosamente” no chão e tirado o caminhão de perto, deixando cerca de 500 metros à frente. Ele descarregou o caminhão no posto e informou aos operadores do aeroporto sobre a bomba. A investigação apontou que o artefato deve ter sido colocado no caminhão entre 22h de sexta-feira (23/12) e 5h de sábado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.